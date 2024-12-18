Эксперты сообщили о росте популярности Мурманской области у туристов

В текущем году у туристов выросла популярность Мурманской области — в 2,7 раза — и регионов Дальнего Востока: в 2024-м число бронирований квартир посуточно в Приморском крае увеличилось в 3,5 раза, в Амурской области — в 3,4 раза, в Хабаровском крае — в 3,2 раза.
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