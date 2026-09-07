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Политолог Трухачёв: вместо Мерца канцлером Германии может стать похожий политик

Политолог Трухачёв: вместо Мерца канцлером Германии может стать похожий политик

Политолог-европеист, доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачёв выразил мнение, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц может лишиться своего поста, однако это не приведёт к улучшению отношений Германии с Россией.

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