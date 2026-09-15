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Царьград

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Федорищев сообщил о повреждениях в Самарской области от атаки дронов

Федорищев сообщил о повреждениях в Самарской области от атаки дронов

В Самарской области в результате атаки дронов повреждены промышленное предприятие и жилые объекты. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил через телеграм-канал о выбитых стеклах и уничтожении более 40 беспилотников.

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