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Работающие отцы вправе получать пособие по уходу за ребенком

Работающие отцы вправе получать пособие по уходу за ребенком

Ключевое изменение последних лет — возможность выйти на полную ставку и сохранить 40% среднего заработка как ежемесячную выплату Соцфонд разъяснил на платформе "Макс", что в России отец, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, может рассчитывать на пособие до достижения малышом возраста полутора лет.

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