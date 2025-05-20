Психолог рассказала, как вовремя обнаружить цифровую деменцию

Этого недуга официально не существует, но неформально он есть.Термин "цифровая деменция", как отметила доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования государственного университета просвещения Екатерина Булгакова в интервью "Ленте.
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