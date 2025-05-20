Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Степанян
    Интересно было бы ознакомиться с лекцией Валерия Зорькина в полном обьеме. Автор статьи ограничился лишь изложением...Коррупция неистре...
  • Олег Шабалин
    Никто,по крайней мере,пока не договориться ни о чём.Слишком у западенцев всех мастей большие запросы.Трамп в ловушке -...
  • Варлам Устрялов
    Погибли наши ребята. Печально. :(Тартус продали. Х...

Психолог рассказала, как вовремя обнаружить цифровую деменцию

Психолог рассказала, как вовремя обнаружить цифровую деменцию

Этого недуга официально не существует, но неформально он есть.Термин "цифровая деменция", как отметила доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования государственного университета просвещения Екатерина Булгакова в интервью "Ленте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх