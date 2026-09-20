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Пронедра

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Китай наращивает транзит в обход России. Путин дал неожиданный ответ

Китай наращивает транзит в обход России. Путин дал неожиданный ответ

В XXI веке железные дороги и транспортные коридоры становятся не менее важным инструментом влияния, чем энергетика или промышленность.

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