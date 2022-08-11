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В НИИ спрогнозировали, когда ждать роста заболеваемости гриппом

В НИИ спрогнозировали, когда ждать роста заболеваемости гриппом

Эпидемический рост заболеваемости гриппом в РФ в текущем году может начаться в октябре. Об этом 11 августа заявила замдиректора по научной работе Научно-исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко.

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