В НИИ спрогнозировали, когда ждать роста заболеваемости гриппом

Эпидемический рост заболеваемости гриппом в РФ в текущем году может начаться в октябре. Об этом 11 августа заявила замдиректора по научной работе Научно-исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко.