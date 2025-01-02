Ведущии партии Германии уличили во лжи в их предвыборных кампаниях

Предвыборные обещания, данные ведущими партиями Германии в ходе своих избирательных кампаний в бундестаг, подверг резкой критике президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратцшер, 2 января пишет немецкая газета Augsburger Allgemeine.
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