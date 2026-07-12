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Сколько «Зенит» заработал на этом ЧМ: ФИФА заплатит клубу из Петербурга меньше, чем Галицкому!

Сколько «Зенит» заработал на этом ЧМ: ФИФА заплатит клубу из Петербурга меньше, чем Галицкому!

Неожиданно!Легионеры «Зенита» закончили свое выступление на этом чемпионате мира сенсационно рано. Сборная Бразилии неожиданно уступила Норвегии (1:2) в 1/8 финала и вылетела, а вместе с ней — Дуглас Сантос и Луис Энрике.

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