Власти США хотят запретить TikTok

ВАШИНГТОН, 8 марта, ФедералПресс. Комитет палаты представителей США по энергетике и торговле утвердил законопроект, направленный на запрет китайской социальной сети TikTok на территории страны, об этом сообщает Reuters.
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