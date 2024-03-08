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Власти США хотят запретить TikTok

Власти США хотят запретить TikTok

ВАШИНГТОН, 8 марта, ФедералПресс. Комитет палаты представителей США по энергетике и торговле утвердил законопроект, направленный на запрет китайской социальной сети TikTok на территории страны, об этом сообщает Reuters.

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