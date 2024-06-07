На ПМЭФ подписан меморандум по развитию развитию "Херсонеса Таврического"

Сегодня на ПМЭФ подписан меморандум между Севастополем, Сбербанком и благотворительным фондом "Моя история" о партнёрских отношениях и реализации совместных мероприятий по развитию историко-археологического комплекса "Херсонес Таврический".
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