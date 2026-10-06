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Разрыв пенсий пенсионеров в регионах превысил 22 тысячи рублей

Разрыв пенсий пенсионеров в регионах превысил 22 тысячи рублей

Разрыв между минимальной и максимальной пенсиями работающих пенсионеров в регионах России достиг более 22 тысяч рублей, средняя пенсия составила 24 017 рублей.

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