🎊 Константинов поздравил с днём рождения Президента России Владимира Путина Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал Президента РФ и Верховного Главнокомандующего Владимира Путина лидером мирового масштаба, которому нет равных.
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