Так вышло, что большая часть лета уже позади, а нам только подвезли план на каникулы))) 🤔 Срочно, срочно становимся бунтарями, еще успеем.
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Так вышло, что большая часть лета уже позади, а нам только подвезли план на каникулы))) 🤔 Срочно, срочно становимся бунтарями, еще успеем.
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