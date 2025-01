Нагорный Карабах: без армян, но с инвестициями

Юрий Ильинов

Financial Times: Трамп готовится к новому миропорядку, в котором гегемонами будут США, Китай и Россия Вступивший вчера в должность президент Соединённых Штатов Дональд Трамп готовится к новому миропорядку, в котором главными гегемонами будут Китай, Россия и Америка, заявляет британское издание Financial Times. По словам авторов издания, новый американский президент не считает равными международными игроками, например, своих соседей Канаду или Мексику и даже Евросоюз, но уверен, что таковыми являются Москва и Пекин. Вероятно, он (Трамп) смотрит в будущее и видит мир, где больше не действует международный порядок, основанный на правилах, и власть над мировой экономикой перешла к трем зонам влияния: китайцам – в Восточной Азии, русским – в Евразии, и американцам с исключительной сферой влияния в Западном полушарии от Гренландии до Чили. Подобное взаимное принятие сфер влияния между тремя странами позволило бы Трампу разрубить Гордиев узел, который связал стратегические интересы Америки с Европой и Азией - говорится в публикации Financial Times. Что касается отношений Трампа с Канадой или европейцами, то их сравнивают с Гулливером и лилипутами из сатирического романа Джонатана Свифта. При этом США сейчас находятся в положении, когда лилипуты связали великана. Трамп же уверен, что поможет Гулливеру подняться и сбросить путы, а лилипуты, то бишь другие малозначимые на его взгляд страны, станут подчиненными новой великой Америки, рассуждают журналисты британского издания. Доказательством тому они считают выпады нового хозяина Белого дома в адрес Канады, Панамы и Гренландии.