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Тайная доктрина

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Нагорный Карабах: без армян, но с инвестициями

Нагорный Карабах: без армян, но с инвестициями

Нагорный Карабах: без армян, но с инвестициями Уйти, чтобы не возвращаться После ухода Нагорного Карабаха в Азербайджан, на данный момент, похоже, окончательного, самый сложный вопрос состоит в том, что произошло в регионе в целом с армянами, которым Ильхам Алиев гарантировал неприкосновенность.

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Юрий Ильинов
Financial Times: Трамп готовится к новому миропорядку, в котором гегемонами будут США, Китай и Россия Вступивший вчера в должность президент Соединённых Штатов Дональд Трамп готовится к новому миропорядку, в котором главными гегемонами будут Китай, Россия и Америка, заявляет британское издание Financial Times. По словам авторов издания, новый американский президент не считает равными международными игроками, например, своих соседей Канаду или Мексику и даже Евросоюз, но уверен, что таковыми являются Москва и Пекин. Вероятно, он (Трамп) смотрит в будущее и видит мир, где больше не действует международный порядок, основанный на правилах, и власть над мировой экономикой перешла к трем зонам влияния: китайцам – в Восточной Азии, русским – в Евразии, и американцам с исключительной сферой влияния в Западном полушарии от Гренландии до Чили. Подобное взаимное принятие сфер влияния между тремя странами позволило бы Трампу разрубить Гордиев узел, который связал стратегические интересы Америки с Европой и Азией - говорится в публикации Financial Times. Что касается отношений Трампа с Канадой или европейцами, то их сравнивают с Гулливером и лилипутами из сатирического романа Джонатана Свифта. При этом США сейчас находятся в положении, когда лилипуты связали великана. Трамп же уверен, что поможет Гулливеру подняться и сбросить путы, а лилипуты, то бишь другие малозначимые на его взгляд страны, станут подчиненными новой великой Америки, рассуждают журналисты британского издания. Доказательством тому они считают выпады нового хозяина Белого дома в адрес Канады, Панамы и Гренландии.
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Аршак Меликджанян
правильно считает.
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