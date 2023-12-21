Макрон вступился за Депардье и не поддержал лишение актера ордена Почетного легиона

Глава Франции Эммануэль Макрон выступил против лишения актёра Жерара Депардье ордена Почетного легиона из-за сообщений, распространяемых средствами массовой информации, а также призвал к соблюдению презумпции невиновности.
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