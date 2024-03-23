Бербок после теракта в «Крокусе» заявила, что Германия сочувствует народу России

Руководитель немецкого министерства иностранных дел Анналена Бербок после террористического акта, который произошел в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», заявила о том, что ФРГ сочувствует народу Российской Федерации.
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