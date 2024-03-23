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Бербок после теракта в «Крокусе» заявила, что Германия сочувствует народу России

Бербок после теракта в «Крокусе» заявила, что Германия сочувствует народу России

Руководитель немецкого министерства иностранных дел Анналена Бербок после террористического акта, который произошел в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», заявила о том, что ФРГ сочувствует народу Российской Федерации.

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Комментарии
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С С
Проститутка бербок прозрела? У них там эпидемия правды? Не дай бог сочинят вакцину против.
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1 д.
Ural Karahanow
Мерзость лживая. И мордой - чисто бл@дёшка, сильно пьющая.
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23 час.

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