«Симон» в Театре Маяковского

На Основной сцене Театра Маяковского 24 июня и 5 июля пройдут премьерные показы спектакля «Симон» по бестселлеру Наринэ Абгарян в постановке художественного руководителя театра «СамАрт» Дениса Хусниярова.
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