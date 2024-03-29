Петербург пробуждается к новому сезону в гастрономии

JK

Juri Kosh

Да, автор не Гиляровский... Тот лакомился блюдами в обычных ресторанах с русскими названиями вместе с обычными московскими обывателями, в компаниях с обычной челядью, мещанами, аристократами... А у автора в каждом слове просматривается снобизм, наверное, приятно осознавать, что вышел из грязи в князи! На очереди у него, возможно, повествование на французском для русского читателя. Остался неприятный осадок.