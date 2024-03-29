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Петербург пробуждается к новому сезону в гастрономии

Петербург пробуждается к новому сезону в гастрономии

Какие новые рестораны открылись, какие обновились и, самое важное, готовы ли бары к приему гостей? Петербург — город, в котором есть всеВторая половина марта — повод проверить Санкт-Петербург перед началом весенне-летнего сезона, который у многих проходит под девизом «Экскурсии по рекам и каналам».

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Комментарии
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JK
Juri Kosh
Да, автор не Гиляровский... Тот лакомился блюдами в обычных ресторанах с русскими названиями вместе с обычными московскими обывателями, в компаниях с обычной челядью, мещанами, аристократами... А у автора в каждом слове просматривается снобизм, наверное, приятно осознавать, что вышел из грязи в князи! На очереди у него, возможно, повествование на французском для русского читателя. Остался неприятный осадок.
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