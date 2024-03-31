Сергей Жигунов рассказал, стоит ли возрождать Ялтинскую киностудию в Крыму

Во время украинского периода знаменитая Ялтинская киностудия пришла в упадок. Стоит ли возрождать её и есть ли перспективы у развития киноиндустрии на полуострове, рассказал известный актёр и режиссёр Сергей Жигунов.
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