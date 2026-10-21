Ростислав Ищенко За то, что Украина в принципе возникла в качестве государства, украинцы должны на каждом перекрёстке поставить памятник Ленину, создавшему украинскую государственность почти в границах 1991 года, только без Крыма.
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Кроме как, вынуждено, забирать исконные (историчнские) русские земли, нет третьего или четвертого с дводцатым, пути, свое 'мы никогда не отдадим', аксиома!
Чтобы спасти Украину, нужно БРАТЬ КИЕВ, ОДЕССУ, ИЗМАИЛ...
"Но Путин всегда ищет третий путь, дающий выход из тупика выбора без выбора, и часто находит." Третьим путем является восстановление социализма. Будем надеяться, что Путин, как бывший коммунист, до этого догадается.
есть такая штука - зиндан. жёстко регулирует память. там не по головке гладить надо, а жёстко ставить в стойло работ по восстановлению. на том и выправятся. ибо нехрен было лезть за кружевными...