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Русская весна

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«Большой риск»: линия фронта на Украине может рухнуть — Politico

«Большой риск»: линия фронта на Украине может рухнуть — Politico

На Украине существует «большой риск» обрушения линии фронта, пишет американское издание Politico. Офицеры ВСУ в беседах с журналистами подтверждают, что линия фронта может рухнуть на разных направлениях — там, где генералы Армии России решат сосредоточить свое наступление.

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