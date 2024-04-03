«Большой риск»: линия фронта на Украине может рухнуть — Politico

На Украине существует «большой риск» обрушения линии фронта, пишет американское издание Politico. Офицеры ВСУ в беседах с журналистами подтверждают, что линия фронта может рухнуть на разных направлениях — там, где генералы Армии России решат сосредоточить свое наступление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии