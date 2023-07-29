15 лучших партнеров шалфея в моем цветнике

Шалфей дубравный живет на моем участке уже около 10 лет. Когда-то я вырастила из семян несколько кустиков, а теперь он стал основой моего цветника.
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