ФРС фиксирует признаки охлаждения рынка труда 

ФРС фиксирует признаки охлаждения американского рынка труда и устойчивую потребительскую активность, говорится в так называемой Бежевой книге - отчете, дающем общее представление об экономических тенденциях и проблемах страны.
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