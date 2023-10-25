"Поймали с поличным": вопиющий инцидент на почте РФ раскрыли в Приморье

Вопиющий инцидент произошел в приморском городе Партизанск летом 2023 года. 44-летняя почтальон подделала документы о доставке и вручении пенсии по потере кормильца для несовершеннолетнего ребенка и присвоила себе более 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал "Svodka25" (18+).