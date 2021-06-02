Велемудр. Мир тесен.

22 706 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Плотников
    Ясно. А если изнасилование? Тогда душа играет на стороне насильника и уговаривает мать расслабиться?Вхождение Души в ...
  • Юрий Селиванов
    Если тебя много, обращаюсь к тебе на вы (а также подскажу ближайшую - особую клинику), если ты один, обращаюсь к тебе...Головные уборы же...
  • Владимир Плотников
    И давно мы на "ты", славянин?Головные уборы же...

Живой Камень в Сердце Руси.Обретение Силы через Славянскую Святыню.

Живой Камень в Сердце Руси.Обретение Силы через Славянскую Святыню.

  (Аз есьм на сайте  "Велемудр" и в телеграм-канале  https://t.me/welemudr1) Смотрю на это ярко-синее, чистое и ослепительно притягательное весеннее Небо и понимаю : НАКОНЕЦ-ТО!! Наконец-то настало это Время, когда можно снова "расчехлить" свой походный чайник, приготовить мешочки для целебных трав, взять в руки свой Посох, поглубже вдохнуть грудью этот несказанно вольный Ветер Странствий, раскинуть руки и - нырнуть с головой в свой Мир - Мир Мест Силы, где и мое Капище родное, и - белоствольные осокори, шумящие на стрибожьем ветру своими серебряными листьями, и древние сурады в итильских степях, и - Синь-Камень велимощный, что у Плещеева озера, прямо на берегу, лежит .

Вернуться к статье
32
Обсудить
Александр Дибцев
Класс! Благодарю!!!
Александр Донигевич
ИСТОРИЯ ДОСТОЙНАЯ ВЕЛИКОГО НАРОД !
Александр Донигевич
ПОКАЗАТЕЛЬНО для поколений

Картина дня

наверх