Живой Камень в Сердце Руси.Обретение Силы через Славянскую Святыню.

(Аз есьм на сайте "Велемудр" и в телеграм-канале https://t.me/welemudr1) Смотрю на это ярко-синее, чистое и ослепительно притягательное весеннее Небо и понимаю : НАКОНЕЦ-ТО!! Наконец-то настало это Время, когда можно снова "расчехлить" свой походный чайник, приготовить мешочки для целебных трав, взять в руки свой Посох, поглубже вдохнуть грудью этот несказанно вольный Ветер Странствий, раскинуть руки и - нырнуть с головой в свой Мир - Мир Мест Силы, где и мое Капище родное, и - белоствольные осокори, шумящие на стрибожьем ветру своими серебряными листьями, и древние сурады в итильских степях, и - Синь-Камень велимощный, что у Плещеева озера, прямо на берегу, лежит .