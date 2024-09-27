Зеленский зарегистрировал торговую марку на пиво, табак и квас

Владимир Зеленский зарегистрировал во Всемирной организации интеллектуальной собственности торговую марку ZELENSKYY для продажи всех видов алкоголя, а также сигарет, табака, кальянов, энергетиков и кваса.
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