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Парламентарии Приморья выступили за пересмотр новых тарифов на электроэнергию

Парламентарии Приморья выступили за пересмотр новых тарифов на электроэнергию

Приморские депутаты подготовили обращение в федеральные органы власти, касающееся новых тарифов на электроэнергию - сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

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