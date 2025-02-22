ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

92 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Какой уведомительный,какой разрешительный марш,понмоему судья сам фашист!Болгарские неонац...
  • leonid
    Насрать на еврожопу с её сраными санкциями. Никакого газа  не продавать этим пидорам, пусть пердят в трубу и будет им...Великобритания пл...
  • Eduard
    Хватит к людям пристовать,мне хрюшки нравятся.Кому нравятся тот все стерпит.Мир вообще чистотой не отличается!Прокуратура нашла...

Автор картины из кабинета замглавы ДУМ РФ перепишет свою скандальную работу

Автор картины из кабинета замглавы ДУМ РФ перепишет свою скандальную работу

Художник Ильдар Акжигитов, написавший скандальную картину о битве на реке Калке, на которой изображено пиршество ордынцев, стоящих на трупах русских воинов, заявил в разговоре с ИА Регнум, что перепишет свое произведение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх