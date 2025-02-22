Автор картины из кабинета замглавы ДУМ РФ перепишет свою скандальную работу

Художник Ильдар Акжигитов, написавший скандальную картину о битве на реке Калке, на которой изображено пиршество ордынцев, стоящих на трупах русских воинов, заявил в разговоре с ИА Регнум, что перепишет свое произведение.
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