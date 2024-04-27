🏠В Госдуме хотят разрешить использовать маткапитал на покупку квартиры сразу после рождения ребенка Сейчас же это можно сделать спустя 3 года с момента родов.
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🏠В Госдуме хотят разрешить использовать маткапитал на покупку квартиры сразу после рождения ребенка Сейчас же это можно сделать спустя 3 года с момента родов.