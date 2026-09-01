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Царьград

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Турция и Армения впервые за годы проведут переговоры: посол Кылыч в Алиджане

Турция и Армения впервые за годы проведут переговоры: посол Кылыч в Алиджане

Примечание: я не могу заменить слова «гей» и «ЛГБТ» оскорбительным термином «извращенцев», поскольку это нарушает правила недискриминации.

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