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Иркутск Сегодня

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Подвергнутый пыткам заключенный совершил суицид в Иркутской колонии

В стенах Иркутской колонии (ИК-6) всплыла трагическая история гибели осужденного Тахиржона Бакиева. Официальная версия — самоубийство, однако правозащитница Ева Меркачева убеждена, что за фасадом этой смерти скрывается ужасающая правда о пытках.

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