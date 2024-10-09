Стала известна истинная причина того, почему комик Белый* стал иноагентом

Согласно материалам административного дела, комик Руслан Белый*, который был включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов, попал в реестр из-за получения финансирования из стран ЕС и СНГ.
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