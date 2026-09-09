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FiNE NEWS

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В Норвегии выразили недовольство из-за тайного визита Зеленского в Осло

В Норвегии выразили недовольство из-за тайного визита Зеленского в Осло

Власти Норвегии до последнего момента не раскрывали общественности факт возможного визита президента Украины Владимира Зеленского в Осло на похороны короля Харальда V.

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