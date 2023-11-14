«Он больше не наш»: Мизулину и Милонова возмутило желание певца Шарлота вернуться в Россию

Депутат предложил приравнять публичное сжигание паспорта к заявлению о выходе из гражданства. Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет и МВД России с просьбой дать правовую оценку действиям певца Эдуарда Шарлота, который публично дискредитировал российскую армию, оскорбил чувства верующих и умышленно сжёг российский паспорт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии