Московский экспортный центр помогает популяризировать столичные мультфильмы за рубежом

Московский экспортный центр (МЭЦ), курируемый Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, помогает создателям мультфильмов представить свою продукцию на международном рынке.
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