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Политнавигатор

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«Определённо стало лучше!» – Латвия разрешила сама себе сбивать украинские беспилотники

«Определённо стало лучше!» – Латвия разрешила сама себе сбивать украинские беспилотники

Латвия внесла изменения во внутренние протоколы применения ПВО против беспилотников. Об этом  министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила в интервью польскому телеканалу TVP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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