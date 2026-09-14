В Твери откроется выставка кукол и ремёсел студии “Супрядки”

В Твери откроется выставка «Мир наших историй» студии традиционных ремёсел «Супрядки». 17 сентября в Музейно‑выставочном центре имени Лизы Чайкиной (ул.
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