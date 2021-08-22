"Остановись и послушай". Зачем финны усыновляют и обнимают деревья

Сколько деревьев можно обнять за одну минуту и сделать это наиболее артистично? Как лучше всех показать свои эмоции и любовь к деревьям? Ответы на эти вопросы искали вчера участники второго чемпионата мира по обниманию деревьев в финской Лапландии.