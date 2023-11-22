В Госдуме отреагировали на публикацию ЕП карты с Крымом в составе России

Депутат Белик назвал торжеством правды Крым в составе России на карте ЕП Дмитрий Белик. Фото: Нина Зотина / РИА Новости Тот факт, что в соцсетях Европарламента (ЕП) опубликовали карту, где Крым признан российским, говорит о торжестве правды.
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