В Госдуме отреагировали на публикацию ЕП карты с Крымом в составе России

Депутат Белик назвал торжеством правды Крым в составе России на карте ЕП Дмитрий Белик. Фото: Нина Зотина / РИА Новости Тот факт, что в соцсетях Европарламента (ЕП) опубликовали карту, где Крым признан российским, говорит о торжестве правды.