Между креативом и рутиной: каким должен быть корпоративный контент

Понятие «креативный контент» давно стало неким мерилом качества. Этот ролик креативный? А ты креативный? Из-за массового стремления сделать «эдакое» ради привлечения внимания (что хорошо), авторы стали реже обращать внимание на эффективность.
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