МИД РФ: Россия продолжит фиксировать случаи применения химикатов со стороны ВСУ

Россия продолжит продолжит фиксировать случаи применения киевском режимом запрещённых токсичных химикатов против российских военных и мирного населения и доводить до сведения государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и членов ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии