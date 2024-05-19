Летчики обнаружили и разнесли скрытый пункт ВСУ. Сводка СВО на утро 19 мая

В ночь на воскресенье 19 мая средствами ПВО уничтожено 9 ракет ATACMS и один беспилотный летательный аппарат над Крымом, три БПЛА над Белгородской областью, также 57 дронов были уничтожены и перехвачены над Краснодарским краем, сообщает Минобороны РФ.