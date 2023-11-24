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Руди Гобер: «Майк Конли оказывает влияние не только на площадке, но особенно в раздевалке»

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер отметил важность присутствия в команде разыгрывающего Майка Конли. «Одна из вещей, за которые я действительно благодарен — это то, что Майк Конли перешел в «Миннесоту».

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