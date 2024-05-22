МИД России: финал для французских наемников на Украине будет печальным

Финал для иностранных наемников на Украине, включая французских, будет одинаково печальным. Об этом заявил в беседе с РИА Новости директор первого европейского департамента министерства иностранных дел России Артем Студенников.
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