Юная петербурженка подожгла полицейские машины по указанию из «Дайвинчика»*

В Санкт-Петербурге задержали несовершеннолетнюю, которая занималась поджогом служебных автомобилей сотрудников полиции.
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