Боксер из США Деандре Севейдж захотел стать гражданином РФ

Депутат Государственной думы от Белгородской области Никита Румянцев сообщил ТАСС, что боксёр из Соединенных Штатов Америки Деандре Севейдж, воодушевленный посещением Российской Федерации, захотел принять гражданство страны.
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