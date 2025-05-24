Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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На смену майскому «беззлобию» пришёл лютый «хрюкостяг»

Долго  думала,  как  быть  - то ли выписать в  столбик очередные перлы  нашего  дорогого  Димитрия-Принудителя, как то  - "педикулёзные  свиньи,  завонявшиеся боровы, сальные  хряки,  тифозная европа, бандеровские  гниды" и пр.

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