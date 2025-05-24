На смену майскому «беззлобию» пришёл лютый «хрюкостяг»

Долго думала, как быть - то ли выписать в столбик очередные перлы нашего дорогого Димитрия-Принудителя, как то - "педикулёзные свиньи, завонявшиеся боровы, сальные хряки, тифозная европа, бандеровские гниды" и пр.
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