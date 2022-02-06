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20 билетов в кино или 1 кастрюлю: 15 вещей, которые стоили 3 рубля в 60-80 годы в СССР

20 билетов в кино или 1 кастрюлю: 15 вещей, которые стоили 3 рубля в 60-80 годы в СССР

В 1960-1980 годы, имея стипендию 40 рублей, советский студент мог купить не только картошку и макароны, но и позволить себе вареную колбаску, «Российский» сыр, даже мог урвать импортную виниловую пластинку на зависть товарищам.

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