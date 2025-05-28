Михаил Исак: "Уход Иона Мунтяну вызовет вопросы у европейцев. В него были вложены ресурсы"

«Уход Иона Мунтяну с должности генерального прокурора — это негативный сигнал в условиях, когда 2025 год является важным избирательным годом, а также с учётом регионального контекста, в котором находится Республика Молдова».
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